الجيش العراقي: نريد علاقة متعددة الأغراض مع حلف الناتو بما يتناسب مع سيادتنا

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة ​العراق​ية عبد الكريم خلف، ان "الاجتماع الذي سيعقد اليوم في ​بغداد​ بين مسؤولين عراقيين ومسؤولين من ​حلف شمال الأطلسي​ (​الناتو​) سيناقش بحث تنظيم علاقة جديدة بين الجهتين"، مشيرا إلى أن العراق "يريد علاقة متعددة الأغراض مع الحلف، وأن شكل التعاون الجديد سيكون بطريقة تتناسب مع سيادة البلد، وان هذا الاجتماع هو جزء من تنظيم علاقة جديدة بين الجهتين المبنية على استفادة العراق لتطوير منظومته الأمنية والعسكرية"، موضحاً ان "العراق لديه مع الناتو معاهدة قديمة منذ 2012، ولا زالت مستمرة وسيعيد ترتيبها بما يضمن فائدة ​القوات​ الأمنية و​القوات المسلحة​ العراقية"، لافتاً الى "وجود خيارات متعددة مطروحة للتعامل مع حلف الناتو، والجانب العراقي سيوضح وجهة نظره وسيستمع لجانب حلف الناتو"، مشددا على ان أي "أنشطة داخل الأراضي العراقية ستكون بأوامر عراقية مباشرة، وكل شيء يخص الشراكة مع الحلف هو أن يكون الرأي والقرار النهائي بيد الجانب العراقي مرحب به عدا ذلك لا طبعا وهذا هو روح الحديث".

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