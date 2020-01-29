الرئيس الإسرائيلي: إيران تمثل تهديدا وجوديا لإسرائيل

أعلن الرئيس ال​إسرائيل​ي ​رؤوفين ريفلين​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​إيران​ تمثل تهديدا وجوديا لإسرائيل"، مشيراً إلى أن "الأمر لم يعد نظريا، وأن مواجته تكون بالعمل على عزل إيران ومحاصرة طموحاتها، حتى تتم هزيمتها".

ورأى انه "لا يمكن تجاهل الخطاب السياسي للقيادة الإيرانية، الذي يبث مشاعر الكراهية ضد إسرائيل، ويدعوا إلى تدمير دولتنا"، مشدداً على ان بلاده "لن تدير وجهها عن تقديم أسلحة متطورة تضم ​صواريخ​ دقيقة التوجيه، لمنظمات إرهابية على حدودنا، بهدف ضرب ​تل أبيب​، و​القدس​ ومدن إسرائيلية أخرى".