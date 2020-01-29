الصحة العالمية: إصابة 4593 شخصا في العالم بكورونا ووفاة 106مرضى

نشرت ​منظمة الصحة العالمية​، عبر موقعها الرسمي، "تقريراً تضمن عدد المصابين والمتوفين جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ القاتل في ​الصين​ والعالم"، كاشفةً عن "إصابة 4593 شخصا في العالم ووفاة 106 مرضى بسبب الفيروس، وسجلت الصين وحدها 4537 حالة إصابة، ويشتبه فى إصابة 6973 آخرين، كما أن لديها 976 حالة حرجة".

هذا وكانت ​لجنة الصحة​ الوطنية في الصين، قد أعلنت في وقت سابق أن "عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 132 حتى نهاية يوم امس، مع تأكيد إصابة 1459 حالة جديدة أخرى".