منظمة الصحة العالمية في لبنان تؤكد عدم وجود أي حالات مؤكدة بعد لكورونا

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ في ​لبنان​، في بيان أنه "لم يتم تأكيد عن أي حالة ل​فيروس كورونا​ الجديد في لبنان. ومع ذلك، ترصد تتابع ​وزارة الصحة العامة​ الوضع عن كثب للكشف المبكر عن أي إصابة بفيروس كورونا، بما يتماشى مع اللوائح الصحية الدولية"، مشيرة الى أنه "بدعم من مكتب منظمة الصحة العالمية في لبنان، تقوم وزارة الصحة العامة بجهود كثيفة والعمل عن كثب لزيادة تدابير التأهب والجهوزية ومراقبة الوضع للحدّ من خطر دخول فيروس كورونا الجديد إلى البلد، علماً ان الوضع يشهد تطورات سريعة".

ولفتت الى أن "وزارة الصحة تقوم بمراقبة وترصد المسافرين القادمين إلى ​بيروت​ من خلال نظام مراقبة درجة الحرارة في ​المطار​، تقوم ايضاً بتوزيع قائمة المخاطر على جميع الوافدين بشكل مباشر أو غير مباشر من البلدان التي تم تأكيد وجود الفيروس فيها. بالإضافة الى ذلك، سيتم متابعته أي شخص يشتبه في تعرضه لفيروس كورونا الجديد عبر الهاتف من قبل قسم ​الأمراض​ المعدية في وزارة الصحة العامة"، معلنة أنها تدعم المختبر الوطني في ​مستشفى​ بيروت الجامعي على "استيراد مواد الفحص المخبري(primers) لفيروس كورونا الجديد من منظمة الصحة العالمية لتأكيد الحالات. كما انه تلقت جميع ​المستشفيات​ في لبنان إرشادات مفصلة للتشخيص والوقاية والرعاية المتعلقة بفيروس كورونا الجديد".