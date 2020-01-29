رامبلينغ بعد لقائه فهمي: نفرق بين موقفنا من حزب الله ومن الحكومة الجديدة

عرض وزير الداخلية و​البلديات​ العميد محمد فهمي مع سفير ​بريطانيا​ في ​لبنان​ ​كريس رامبلينغ​، للعلاقات اللبنانية البريطانية والمشاريع التي تنفذها بريطانيا في لبنان لا سيما على الصعيد الاجتماعي.

وتمنى فهمي خلال اللقاء، "استمرار الدعم الذي تقدمه الحكومة البريطانية للبنان وشعبه"، مشيراً الى "ضرورة اعطاء هذه الحكومة مهلة لتثبت نفسها خصوصا انها تضم اختصاصيين يسعون الى تأمين وحدة البلد ونهضته من الازمة الحالية، معتبراً ان وزارة الداخلية هي "لكل اللبنانيين، والاجهزة الامنية تنفذ مهامها بمعزل عن ال​سياسة​ من اجل الحفاظ على سلمية التظاهرات والمتظاهرين والاملاك العامة والخاصة".

بدوره اشاد رامبلينغ بـ"أداء القوى الامنية"، آملا "ألا تكون جزءا من الصراع، محافظة على الحياد الذي تتمتع به"، مؤكدا ان "القوى الامنية والجيش اللبناني يرسمان بأدائهما خارطة لبنان الجديد"، معرباً عن تفاؤله بالحكومة الجديدة "رغم الظروف المحيطة بها لجهة الضغوطات من قبل ​المجتمع الدولي​ والحراك الشعبي و​الوضع الاقتصادي​ والسياسيين واللبنانيين ووضع ​حزب الله​ اتجاه الخارج"، لافتا الى ان "بريطانيا مهتمة جدا باستقرار لبنان ووحدته وهي تفرق بين موقفها من حزب الله ومن الحكومة الجديدة واللبنانيين".

هذا واستقبل فهمي المنسق الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، حيث طالب فهمي بـ"مزيد من الاهتمام الدولي بلبنان من اجل حث ​النازحين​ على العودة الى بلادهم من خلال اعداد برامج توعية لتشجيهم على ذلك".

بدوره، شدد كوبيش على "دعم الدول المانحة للبنان رغم التباين في آرائها تجاه الوضع اللبناني الا انها تدعم وحدة لبنان وشعبه واستقراره"، مبدياً استعداده "للعمل مع ​الحكومة اللبنانية​ ومتابعة تنفيذ مقررات روما 2 لدعم تجهيز وتطوير القوى الامنية"، معرباً عن اهتمامه بالوضع الامني الذي "لا يقل اهمية عن الوضع الاقتصادي والمالي الحساس والخطر"، مشدداً على اهتمامه بأداء وزارة الداخلية "لجهة حماية المتظاهرين الذين يعبرون عن آرائهم".