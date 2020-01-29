عاجل.. الخطوط الجوية البريطانية توقف رحلاتها الى الصين

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، اليوم تعليق حجز الرحلات الجوية المباشرة إلى بكين وشانغهاي بعد تفشي فيروس كورونا، وذلك حسبما افادت"روسيا اليوم".

وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، قد دعا المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون في مجال الصحة، وأوضح أن فيروس كورونا الجديد وانتشاره في بلدان أخرى أظهر مدى ارتباط جميع الدول ببعضها البعض.