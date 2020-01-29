أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، اليوم تعليق حجز الرحلات الجوية المباشرة إلى بكين وشانغهاي بعد تفشي فيروس كورونا، وذلك حسبما افادت"روسيا اليوم".
وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، قد دعا المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون في مجال الصحة، وأوضح أن فيروس كورونا الجديد وانتشاره في بلدان أخرى أظهر مدى ارتباط جميع الدول ببعضها البعض.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الخطوط الجوية البريطانية توقف رحلاتها الى الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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