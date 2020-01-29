شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق سجين متوفى في تركيا يتهم أردوغان ووزير داخليته بقتل أخيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بمشاركة المنظمة الكردية لحقوق الإنسان، ومؤسسة حقوق الإنسان بجنيف، فاعلية جانبية على هامش مراجعة تركيا لملفها في حقوق الإنسان، وتضمنت الفاعلية استعراضا لأوضاع حقوق الإنسان في تركيا خلال الفترة من ٢٠١٦ وحتى نهاية ٢٠١٩.

وتقدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية بالعديد من التقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في تركيا، من بين ١٠٠ منظمة حول العالم تواصلت مع المفوضية لتقديم تقاريرها في إطار آليه الاستعراض الدوري الشامل.

واستعرض أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الحملة التي نظمتها المؤسسة لعرض أوضاع حقوق الإنسان بالأرقام، والتي تبين من خلالها، إغلاق ١٤١٩ منظمة عاملة بالمجتمع المدني منذ منتصف يوليو ٢٠١٦ وحتى ديسمبر ٢٠١٩، وفصل أكثر من ١٦٠ ألف مواطن من عمله بشكل تعسفي، من بينهم ١٦٩٧ أكاديميا من الأطباء و ٧٥٠٠ من العاملين في مجال الصحة، و٦٠٨١ أكاديميا فصلوا من الجامعات، و٤٤٠٠ قاض ووكيل نيابة تم فصلهم، بالإضافة إلى ٢٤٤١٩ من جهاز الشرطة و ١٦٤٠٩ من الأكاديميات الحربية و٥٢١٠ من الوظائف الإدارية و ٣٠٩٠ أماما من رئاسة الشئون الديني و توثيق ٨٣٠ حالة تعذيب داخل السجون التركية خلال العام الماضي فقط و و ٩٣ حالة وفاة داخل السجون التركية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي منذ عام

٢٠١٦ و ٩٦٩ حالة اختفاء قسري.

وأضاف عقيل ،أنه يوجد أكثر من ١٥٠ ألف شخص أحتجزوا لدي الشرطة بموجب فرض حالة الطوارئ، كما أحتجز اكثر من ٧٨ ألف شخص بناء على قانون مكافحة الإرهاب

وفي نهاية كلمته أكد عقيل على أهمية استخدام مجلس حقوق الإنسان أدواته للضغط علي تركيا حتي تلتزم بتعهداتها وبتوصيات الدول والمفوضية السامية لحقوق الإنسان .

وأكد الدكتور عباس منصور في كلمته أن لديه من الوثائق والأدلة ما يثبت استخدام تركيا للقنابل الكيميائية في مدينة روجافا في شمال شرق سوريا، واستعرض الدكتور عباس خلال كلمته لوثيقة من نتيجة المختبر، تؤكد استخدام الفسفور الأبيض بواسطه الجيش التركي وهو المحظور دوليا ،ونظرا لبشاعة الصور والفيديوهات لم يتمكن من عرضها داخل مقر الأمم المتحدة، مستعرضا الوضع الكارثي الذي يعيش فيه المواطنين وسوء الأوضاع المعيشية في روجافا .

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و تحدث المحامي التركي حسن انلار عن أوضاع السجون في تركيا مستعرضا الكثافة العددية داخل السجن وسوء الأوضاع الصحية وسوء المعاملة، وكذلك التعذيب الممنهج ،وعدم توفير الرعاية الطبية للمساجين وفي حالة نقل السجناء الذين تسوء حالتهم واقتربوا من الموت يتم نقلهم بسيارات السجن مكبلين الأيدي والأرجل ،وذلك يخالف القوانين واللوائح والمعاهدات والإتفاقيات الدولية .

كما تحدث زكريا مبارك شقيق "زكي مبارك"، السجين المقتول داخل سجون تركيا، وسرد زكريا مبارك القصة كاملة وناشد المجتمع الدولي بالتحرك السريع لتحقيق العدالة وتقديم المتهمين بالقتل للمحاكمة، ووجه اتهامه إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الداخلية ومدير سجن سليفري سيء السمعة .

واستعرض زكريا مبارك خلال كلمته التقرير الطبي الصادر من تركيا، وأشار إلي التقرير الطبي الصادر من طبيب السفارة الفلسطينية بالقاهرة، وأكد أنه تقدم بكل هذه الأوراق والمستندات وصور الجثمان، والذي يؤكد أنه تعرض للتعذيب قبل القتل، إلى مكتب المقرر الخاص بالتعذيب.