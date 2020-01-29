شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: انتهاء تثبيت عاملي التعليم في الشرقية بالكامل قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد إسماعيل، ممثل جهاز التنظيم والإدارة، إن تثبيت العاملين بوزارة التربية والتعليم بالشرقية بالكامل أوشك على الانتهاء، مشيراً إلى أن هذا الملف قتل بحثاً منذ سنوات، وتم تثبيت المرحلة الأولى بواقع 18 ألف عامل، وسيتم الانتهاء من المرحلة الثانية بنحو 4 آلاف و250 عاملا في القريب العاجل.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب همام العادلي، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الباقي تركيا، الذي أكد صدور القرار رقم 9002 بتاريخ 25 فبراير 2018 بثبت بعض العاملين بوزارة التربية والتعليم بالشرقية، إلا أنه لم يتم إدراج عدد من العاملين طبقا للقرار المذكور.

وقال ممثل جهاز التنظيم والإدارة، إن الجهاز لا يألوا جهدا في ملف تثبيت العاملين، لكن الإشكالية هي عدم توافر البيانات لاسيما وأن القانون يلزم بإيفاد الجهاز بالعقود المؤقته، ونظراً لعدم توفر بعضها تم استصدار قرار بأن يتم الاعتماد علي استثمارات الصرف، ومع ذلك هناك أحيانا لا تصل كاملة أو البيانات غير واضحة فيها.

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وكان النائب أبو المعاطي مصطفي، قد اشار إلي أن مشكلة النائب عبد الباقي تركيا، هي مشكلة عامة علي مستوي الجمهورية ونطالب جهاز التنظيم والإدارة بسرعة الانتهاء من الإجراءات، مشيراً إلي معاناه النواب من هذا الأمر وتقديمهم العديد من الأدوات الرقابية في شأنه.