شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات النواب" توافق على صرف حافز لمعلمى الصف الثانى الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن صرف الحافز الخاص بمنظومة التعليم الجديدة للمعلمين بالصف الثانى الابتدائى أسوه بالحافز الذى تم صرفه لمعلمى المنظومة فى مراحل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة.

وأيد العميد أحمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، الأقتراح البرلمانى مشيراً إلي أن البرلمان سبق ووافق علي صرف حافز للمعلمين فى مراحل التعليم التى شهدت التطوير، حيث مراحل رياض الأطفال والصف الأول الأبتدائي، ولم يتم إدارج الصف الثانى، فطالبنا كوزارة بإدارجها أسوه بالمراحل الأخرى.

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واضاف نبيل، أنه الأسبوع الماضي شهد إجتماع جمع لجنتي الخطة والموازنة والتعليم والبحث العلمي بالبرلمان مع وزارة المالية، حيث كلفتها اللجان البرلمانية بتحمل تكلفة صرف الحافز الخاص بمنظومة التعليم الجديدة لمعلمي الصف الثاني الابتدائي.

وشهد الاجتماع أيضا الموافقة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب وحيد قرقر، استقطاع مساحة الـ18 فدان الملحقة بمدرسة الزراعة الثانوية ببلقاس بمحافظة الدقهلية، لعمل مجمع مدارس، لاسيما وأن "مدينة بلقاس" لم يقام بها اي مردسة سواء للتعليم الاساسي أو المتميز أو الاعدادي، أوي الثانوي مع تزايد الكثافة السكانية عام تلو الأخر مما يؤثر علي كثافات الفصول.