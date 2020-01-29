شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يستخدم مروحية و19 سيارة مرسيدس وحافلتين فولكس لتفقد الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة زمان التركية المعارضة أن زيارة الرئيس التركى رجب أردوغان إلى موقع حدوث الزلزال فى ولاية ألازيغ جنوب شرق تركيا يوم السبت الماضى، كلف ميزانية الدولة 82 ألف ليرة تركية (حوالى 14 ألف دولار).

وكان أردوغان أجرى إلى مدينة ألازيغ الواقعة، عقب وقوع زلزال مدمر فى المدينة مساء الجمعة بقوة وصلت إلى 6.8 درجة، وأسفر عن مقتل 41 شخصًا.

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خلال زيارة أردوغان لمدينة ألازيغ، وصل الرئيس إلى المطار الأقرب للمدينة المنكوبة وكان فى انتظاره أسطول ضخم من السيارات قادمًا من العاصمة أنقرة إلى مدينة ألازيغ، الأمر الذى كلف الدولة 82 ألف ليرة تركية (حوالى 14 ألف دولار) استهلاكًا للوقود فى رحلة الذهاب والعودة.

واشار التقرير إلى أن صحيفة Birgün قالت فى تقرير أن أردوغان استخدم خلال الزيارة طائرة مروحية، و27 سيارة، من بينها 6 سيارات ضخمة من طراز GMC، وحافلتين صغيرتين من طراز فولكس فاجن، و19 سيارة من طراز مرسيدس.

واوضحت الصحيفة أن أردوغان لم يستقل هذا العدد الضخم من السيارات الخاصة برئاسة الجمهورية، وإنما استقل طائرة خاصة برئاسة الجمهورية للذهاب إلى مدينة ألازيغ، أما الأسطول الذى رافق أردوغان خلال الزيارة، فكان فى استقباله بالمطار، قاطعا مسافة 757 كيلو مترًا من العاصمة أنقرة إلى مدينة ألازيغ، واستهلك بحسب (بيرجون) وقودا بقيمة 41 ألفًا و308 ليرات تركية فى رحلة الذهاب فقط، وبإجمالى نحو 82 ألف ليرة تركية فى الذهاب والإياب إلى أنقرة مرة أخرى.