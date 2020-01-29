شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان يستقبل وفدا من هيئة حقوق الإنسان السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، وفد من هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية بمقر المجلس، وذلك للتعرف على تجربة المجلس فى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان من خلال الممارسات والأساليب التى يقوم بها المجلس من خلال تلقى الشكاوى بوسائل الاتصال المختلفة والعمل على حلها مع الجهات المعنية بما يتسق مع القوانين واللوائح المعمول بها.

ورحب فايق بالوفد السعودى مؤكدًا على العلاقات التاريخية بين التى تربط البلدين وأكد على أهمية تبادل الخبرات بين المجلس وهيئة حقوق الإنسان، بهدف تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها .

وكان محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، شارك من قبل فى ندوة "دولة القانون"، والتى عقدها المجلس بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة، بمشاركة ممثلون عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعى والنيابة العامة ومجلس النواب "لجنة حقوق الإنسان"، ونخبة من الخبراء وأساتذة القانون بالجامعات ومنظمات المجتمع المدنى وبعض مؤسسات الدولة المعنية، والتى شهدت مطالبات عدة بالحد من الحبس الاحتياطى وإيجاد إجراءات احترازية بديلة.