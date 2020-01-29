مدحت العدل يفتح النار على خالد الجندي: هيعالج كرونا بالدعاء إزاي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أقيمت ظهر اليوم الأربعاء، ندوة مناقشة كتاب "المرشح"، للكاتب خالد حبيب، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ووجه الشاعر مدحت العدل انتقادات لاذعة للشيخ خالد الجندي، قائلا: في الوقت الذي نؤكد فيه أهمية العلم، يخرج أحد الشيوخ ذائعي الصيت على شاشات التليفزيون، يطالب المشاهدين أن يؤمنوا خلفه على دعاء يعالج وباء كورونا، وهو أمر غريب ولا أعرف كيف سيعالج الدعاء هذا المرض بدون طب أو علم أو أمصال"، وعندما سأله أحد الحضور عن اسم الشيخ قال العدل إنه خالد الجندي، مندهشا من نشر تصريحاته في عدد من المواقع الإلكترونية.

وأضاف العدل: نحن في زمن نصف الكاتب ونصف الشاعر ونصف المبدع، وكنت أسأل نفسي عندما تراودني بنشر ديوان أو كتاب لي في بداية مسيرتي الفنية، أنا من حتى أنشر دواويني بجوار كبار الكتاب والمبدعين مثل نجيب محفوظ ويوسف إدريس ويوسف السباعي، وغيرهم.

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وأكمل: الآن نرى شباب لديه ٢٠ سنة وناشر ٩ كتب، فالعملية الإبداعية أصبحت سداح مداح، ورأيت أحد الشعراء يرى نفسه نجم الجيل في الشعر يوقع ديوانه بحضور ٢٠ ألف شاب.

أكمل: الأزمة بدأت منذ عصر الانفتاح، عندما كان من معه قرش يساوي قرش، وتفاقمت إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا له الآن.

من جانبه قال خالد حبيب: كم الشغل الذي يحدث في البلد لا يتخيله أحد، ولكننا نحتاج أن نصدر النماذج الإيجابية، ونبتعد عن تضييع الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي، ومثلنا في ذلك ما قاله مرتضى منصور "أنا استفدت إيه"، ولو سأل كل منا نفسه قبل كل عمل يقوم به، هذا السؤال فإننا سنتفادى الكثير من مشاكلنا.