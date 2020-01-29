البنك العقاري المصري يوقع بروتوكولًا مع نادي القاهرة لتمويل العضويات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

وقع البنك العقاري المصري العربي اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع نادى القاهرة لتمويل عضوية النادى من خلال برنامج التمويل الشخصي لعضوية الأندية (ناديك) الذى أطلقه البنك في النصف الثاني من عام 2019، بحسب بيان صادر عن البنك.

ويهدف البروتوكول تقديم كافة الخدمات المصرفية لأعضاء النادي وكذلك تقديم برنامج تمويل اشتراك الأندية (ناديك)الخاص بتقسيط الاشتراك بعضوية نادي القاهرة الرياضي للعملاء الجدد وذلك استمرارا للتطور الملموس على مستوى قطاع التجزئة المصرفية من خلال إطلاق وتفعيل منتجات القروض الشخصية بالبنك.

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وقال عمرو جاد الله، نائب رئيس البنك، في البيان إن البنك يستهدف خلال الفترة القادمة التوسع بقوة في ترويج وتسويق منتجات التجزئة المصرفية المتمثلة في البطاقات الائتمانية وكارت ميزة وباقات القروض الشخصية وبصفة خاصة منتج تمويل عضويات الأندية (ناديك) لإتاحة الفرصة أمام العملاء للاشتراك في نادى بتسهيلات ميسرة في السداد وفقا لبرامج سداد مختلفة متنوعة.

وقال المهندس عمرو حسونة، رئيس مجلس الإدارة لنادي القاهرة، إن منتج تمويل العضوية من البنك العقارى منتج مميز ويتمتع بتسهيلات ميسرة تمكن النادي من استقطاب أعضاء جدد مع إتاحة الفرصة للعضو بأن يسدد قيمة العضوية بالتقسيط.

ويمثل البروتوكول بداية تعاون مع البنك العقاري المصري العربي في مجالات متعددة، بحسب حسونة.