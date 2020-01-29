التنظيم والإدارة يعلن موعد تثبيت العاملين بالتربية والتعليم بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلي، طلب الاحاطة المقدم من النائب عبد الباقي تركيا، الذي أكد صدور القرار رقم 9002 بتاريخ 25 فبراير 2018 بتثبيت بعض العاملين بوزارة التربية والتعليم بالشرقية، إلا أنه لم يتم طبقا للقرار المذكور.

وأكد أحمد إسماعيل، ممثل جهاز التنظيم والإدارة، أن تثبيت العاملين بوزارة التربية والتعليم بالشرقية بالكامل أوشك على الإنتهاء، مشيراً إلى أن هذا الملف قتل بحثاً منذ سنوات وتم تثبيت المرحلة الأولى بواقع 18 ألف عامل، وسيتم الانتهاء من المرحلة الثانية بنحو 4 آلاف و250 عامل في القريب العاجل.

وقال ممثل جهاز التنظيم والإدارة، إن الجهاز لا يألوا جهدا في ملف تثبيت العاملين، لكن الإشكالية هي عدم توافر البيانات، لاسيما وأن القانون يلزم بإيفاد الجهاز بالعقود المؤقتة، ونظراً لعدم توفر بعضها تم استصدار قرار بأن يتم الاعتماد على استثمارات الصرف، ومع ذلك هناك أحيانا لا تصل كاملة أو البيانات غير واضحة فيها.

وكان النائب أبو المعاطي مصطفي، قد أشار إلى أن مشكلة النائب عبد الباقي تركيا، هي مشكلة عامة على مستوي الجمهورية ونطالب جهاز التنظيم والإدارة بسرعة الانتهاء من الإجراءات، مشيراً إلى معاناة النواب من هذا الأمر وتقديمهم العديد من الأدوات الرقابية في شأنه.