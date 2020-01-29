وكيل مجلس النواب: موقف مصر ثابت في دعم القضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن مصر قدمت الآلاف الشهداء من أجل القضية الفلسطينية، والرئيس السيسي أكد في العديد من المناسبات الوطنية أن حل القضية الفلسطينية قائم على إقامة دولة فلسطينية على حدود 67.

وأوضح "وهدان" في بيان اليوم الأربعاء، أن مصر دائما لها موقفها الثابت والواضح من هذه القضية المصرية، وهو دعم الأشقاء الفلطسينين في كافة المحافل الدولية، وستظل قائمة بدورها في دعم الموقف الفلسطيني، مضيفًا " لكن لا يجب إغلاق الباب من الجانب الفلسطيني أمام المفاوضات".

وأضاف أن مصر حاولت خلال الفترة الماضية بقوة دعم المصالحة الوطنية الفلسطينية، وهي من تقود قاطرة التصالح في أي تفاوض بينهم من أجل تبني موقف فلسطيني موحد، مشيرا إلى أن خطة ترامب يجب دراستها وجعلها بداية لتحريك لعملية السلام المتوقفة منذ سنوات.