نمو الاقتصاد الروسي لـ 1.4 %

قالت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إن اقتصاد البلاد نما بنسبة 1.4% في العام الماضي، وهو مستوى نمو أدنى من العام 2018، لكنه يفوق توقعات الوزارة الروسية لأداء الاقتصاد الروسي.
وأوضحت الوزارة، أن الاقتصاد الروسي بذلك يكون قد نما بنسبة0.1% أعلى عن توقعات وزارة التنمية الاقتصادية السابقة، مشيرة إلى أن قطاعات مثل الصناعات التحويلية وإيرادات الضرائب غير المرتبطة بالمواد الأولية ساهمت في تحقيق النتائج.
ولفتت الوزارة إلى أن الناتجالمحلي الإجمالي في البلاد نما في الربع الأخير من 2019 بنسبة 2.3% مقارنة بالربع الثالث.
وفي العام 2018 نما الاقتصاد الروسي بنسبة 2.5%، وفقا لبيانات الوزارة الروسية، فيما قال البنك الدولي إن معدل النمو بلغ 2.3%، وهو أعلى معدل نمو في ست سنوات، رغم قيام الغرب بتشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا.
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