نمو الاقتصاد الروسي لـ 1.4 %

قالت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إن اقتصاد البلاد نما بنسبة 1.4% في العام الماضي، وهو مستوى نمو أدنى من العام 2018، لكنه يفوق توقعات الوزارة الروسية لأداء الاقتصاد الروسي.

وأوضحت الوزارة، أن الاقتصاد الروسي بذلك يكون قد نما بنسبة

0.1% أعلى عن توقعات وزارة التنمية الاقتصادية السابقة، مشيرة إلى أن قطاعات مثل الصناعات التحويلية وإيرادات الضرائب غير المرتبطة بالمواد الأولية ساهمت في تحقيق النتائج.

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ولفتت الوزارة إلى أن الناتج

المحلي الإجمالي في البلاد نما في الربع الأخير من 2019 بنسبة 2.3% مقارنة بالربع الثالث.

وفي العام 2018 نما الاقتصاد الروسي بنسبة 2.5%، وفقا لبيانات الوزارة الروسية، فيما قال البنك الدولي إن معدل النمو بلغ 2.3%، وهو أعلى معدل نمو في ست سنوات، رغم قيام الغرب بتشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا.