مغادرة جميع الصينيين الموجودين في مصر خلال 5 أيام

نفى سفير الصين لدى القاهرة لياو ليتشيانج، وجود حالات إصابة بفيروس "كورونا" بين المواطنين الصينيين في مصر، مؤكدا قرار مغادرة كافة الصينيين في غضون خمسة أيام.

وقال السفير الصيني في مؤتمر صحفي عقد ،أمس الثلاثاء، في مقر السفارة الصينية لدى القاهرة: "إننا على تواصل تام

وتعاون مع وزارتي الخارجية والصحة في مصر لمنع انتشار وباء فيروس كورونا الجديد"، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية وسلطات الحجر الصحي، تقومان بالإجراءات اللازمة حيال الفيروس ووضع آلية دائمة لمواجهته.

وأكد السفير الصيني، أن القسم

القنصلي في السفارة، يتابع وضع المواطنين الصينيين في مصر ويقدم كافة التسهيلات لهم، مشيرا إلى وضع آلية لتسجيل الأسماء، والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن السلطات المصرية خاصة فيما يتعلق بالحجر الصحي.

وقال السفير، إن الجانب الصيني على اتصال دائم مع وزارة التعليم العالي والسفارة المصرية في بكين، والجهات المعنية المصرية، لمتابعة حالة الطلاب المصريين الذين يدرسون في الصين.