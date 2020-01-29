العراق يؤكد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة

أكد العراق وقوفه مع الشعب الفلسطينيين في دفاعهم عن حقوقهم المشروعة، ومنها حق العودة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها اليوم الأربعاءوأوردته الوكالة الوطنية العراقية، إن العراق يقف مع الفلسطنيين في المطالبة بحقوقهم المشروعة التي ضمنتها الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، وحقهم في العودة إلى بيوتهم وأراضيهم".
وأضاف البيان أن القدس والأقصى ما يزالان تحت الاحتلال"، داعية العرب والمسلمين إلى الوقوف إلى جانب الفلسطينيين في دعم حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، وكذلك استرجاع الأراضي المحتلة إلى سوريا ولبنان.
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