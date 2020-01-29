مسئول إماراتى: الصينيون الـ4 المصابين بفيروس كورونا "سائحون"

قال حسين الرند المسئول فى وزارة الصحة الإماراتية لرويترز، إن أربعة من أفراد عائلة صينية تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا الجديد سائحون وصلوا من مدينة ووهان يوم 16 يناير. ورفض الرند الكشف عن الإمارة التى تعالج فيها الأسرة الصينية أو الإمارة التي زاروها أو المطار الذي دخلوا منه البلاد. وأضاف أن الحكومة تتابع الأشخاص الذي خالطوا الأسرة في الإمارات وكانت اختبارات الفيروس التي أجريت عليهم سلبية وفقا لوكالة رويترز



وكان قد دعا وكيل وزارة الصحة الإماراتية ووقاية المجتمع المساعد لقطاع العيادات والمراكز الصحية، الدكتور حسين الرند، جميع المواطنين والمقيمين إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعى دون داعى للقلق من أية تطورات متعلقة بفيروس "كورونا الجديد"، وقال الرند، إن الوضع "تحت السيطرة"، وإنه تم إصدار تعليمات واضحة إلى جميع المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة فى كافة إمارات

الدولة بإجراء الفحوصات المتعلقة بالاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا الجديد مجانا وبأسرع وقت ممكن.وأوضح أن الفحوصات مجانية لمن تنطبق عليهم أعراض الاشتباه بحدوث الإصابة بهذا الفيروس، والتى حددتها الوزارة فى نشرتها التوعوية، وليست مجانية لأى شخص يذهب ويقول "أريد فحصا" دون مبرر.وأكد الرند، أن جميع مراكز التقصى الوبائى فى الدولة تعمل على مدار 24 ساعة للكشف عن أية حالات اشتباه، وأن أى شخص لم يسافر إلى الصين مؤخراً ولم تكن له علاقة وثيقة بشخص مصاب بهذا الفيروس عليه ألا يقلق، ولا يجب الخلط بين الإصابة بالإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا.