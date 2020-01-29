مشاورات روسية أمريكية حول مكافحة الإرهاب

بحث نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف، اليوم الأربعاء، مع السفير الأمريكي الجديد لدى روسيا جون ساليفان قضايا التعاون في مكافحة الإرهاب.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان -

أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك نتائج الحوار الروسي الأمريكي رفيع المستوى الجاري بشأن مكافحة الإرهاب وسبل زيادة تعميقه.. لافتة إلى أن الاجتماع جرى في جو بناء وعملي.يذكر أن ساليفان شغل قبل تعيينه سفيراً لدى موسكو، منصب الرئيس المشارك عن الجانب الأمريكي في الحوار مع روسيا في شؤون مكافحة الإرهاب.