الصين تعارض مشروع قانون أمريكيا بشأن التبت

أعربت الصين اليوم الأربعاء عن غضبها الشديد ومعارضتها الحازمة لتمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يتعلق بمنطقة التبت ذاتية الحكم التابعة للصين.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" اليوم، تعليقا على تصويت مجلس النواب الأمريكي بالأمس بأغلبية كبيرة بالموافقة على "قانون سياسة ودعم التبت لعام 2019".

وقالت هوا "إن مشروع القانون ينتهك بشدة القواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية ويتدخل بشكل صارخ

في شؤون الصين ويرسل إشارة خاطئة للغاية إلى القوى الانفصالية لاستقلال التبت، وأن الصين تعارض بشدة هذا الأمر".وأضافت يينغ أن "شئون التبت هي شأن داخلي محض للصين ولا نقبل أي تدخل أجنبي، ونحث الولايات المتحدة على إدراك الحساسية الكبيرة للقضايا المتعلقة بالتبت وندعوها للتوقف عن استخدام القضايا المتعلقة بالتبت للتدخل في الشؤون الداخلية للصين، والعمل على تعزيز التعاون والثقة المتبادلة بين بكين وواشنطن.وتابعت المتحدثة أن القضايا المتعلقة بالتبت ليست قضايا عرقية أو دينية أو تتعلق بحقوق الإنسان، وإنما تتعلق بشكل رئيس بسيادة الصين ووحدة أراضيها.وأشارت يينغ إلى أنه خلال الستين عاما الماضية حققت التبت تقدما كبيرا في جميع المجالات، وأن المواطنين من كافة المجموعات العرقية فيها تؤيد بإخلاص سياسات الحكومة الصينية وحكومة منطقة التبت، وأن هؤلاء المواطنين يعملون جاهدين مع كافة أفراد الشعب لبناء مجتمع مزدهر، وأن المجتمع الدولي خلال السنوات الماضية أصبح أكثر وعيا بالوضع الحقيقي في التبت.