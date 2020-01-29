أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعرب فيه عن "تضامن لبنان رئيسا وشعبا مع الفلسطينيين في مواجهة التطورات" الأخيرة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا باسم"صفقة القرن".
ونقلت الرئاسة اللبنانية، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن عون القول للرئيس الفلسطيني :"لبنان متمسك بالمبادرة العربية للسلام التي أُقرت في قمّة بيروت، لاسيما حق عودة الفلسطينيين
كما أكد له أهمية وحدة الموقف العربي حيال مسألة صفقة القرن.
وكان عباس أكد رفض الفلسطينيين لخطة السلام التي أعلنها ترامب، وقال إنها "مؤامرة لن تمر". فيما دعت دول إقليمية كبرى للدراسة المتأنية للخطة والبدء في مفاوضات مباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس اللبناني.. يؤكد في اتصال مع عباس التمسك بمبادرة السلام العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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