قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن "صفقة القرن" التي أعلنتها واشنطن لن تتحقق أبدا، وأوضح أن المسؤولين الأمريكيين "يرتكبون حماقة رعناء بمساعيهم لتهويد بيت المقدس. وأضاف المرشد الأعلى في سلسلة تغريدات على صفحته بـ"تويتر": "لا يمكن Advertisements محو قضية فلسطين من الأذهان، وسوف يتصدى لهم الشعب الفلسطيني وكل الشعوب المسلمة، ولن يسمحوا بتنفيذها". محو قضية فلسطين من الأذهان، وسوف يتصدى لهم الشعب الفلسطيني وكل الشعوب المسلمة، ولن يسمحوا بتنفيذها". وفي وقت سابق قال الحرس الثوري الإيراني، إن صفقة القرن ستكون بداية لفصل جديد في إطار المقاومة للفصائل الفلسطينية. لفصل جديد في إطار المقاومة للفصائل الفلسطينية. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أمس الثلاثاء، خطة سلام في الشرق الأوسط، متضمنة عددا من البنود، أهمها الإبقاء على القدس موحدة وعاصمة لدولة إسرائيل، وفرض سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خامنئي: مساعي واشنطن لتهويد بيت المقدس حماقة رعناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.