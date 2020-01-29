بريطانيا تضع مواطنيها القادمين من الصين في الحجر الصحي

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن بريطانيا سوف تضع المواطنين الذين يتم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية، التي ظهر فيها فيروس «كورونا» المتحور الجديد لأول مرة، في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.
وكتب تغريدة قال فيها «نحن نعمل جاهدين لإعادة المواطنين البريطانيين من ووهان».
وأضاف «السلامة العامة تمثل أولوية قصوى لنا موضحاً «أي شخص سوف يعود من ووهان سوف يتم وضعه في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، وسوف يحصل على كل الرعاية الطبية اللازمة».
ونظمت بريطانيا، التي لم تسجل أي إصابات بالفيروس، رحلة جوية لإعادة 200 مواطن بريطاني من ووهان غداً الخميس.
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