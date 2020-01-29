رئيس وزراء لبنان يطالب بخطة لاستعادة الثقة في الاقتصاد

قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إنه طلب من الحكومة والقطاع المصرفي، اليوم الأربعاء، إعداد خطة لاستعادة الحد الأدنى من الثقة فيما تواجه البلاد أزمة اقتصادية ومالية.

وذكر بيان أنه في اجتماع لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي، قال دياب إن الانطباع الأول الذي حصل عليه من المصرف المركزي وجمعية المصارف أنه لاتزال هناك سبل للخروج من الأزمة.

وتشكلت حكومة دياب الأسبوع الماضي بعد استقالة سعد الحريري في أكتوبر الماضي.

ويعاني لبنان من أزمة سيولة دفعت البنوك إلى فرض قيود على أموال المودعين وتراجع سعر الليرة.

اقرأ أيضاً... الأمم المتحدة تدعو الحكومة اللبنانية لتجسيد مطالب الشعب

وفي كلمة له في افتتاح الورشة المالية-الاقتصادية اليوم الأربعاء، قال دياب "الانطباعات الأولى التي سمعتها من مختلف الأطراف، من حاكم البنك المركزي ومن رئيس جمعية المصارف، وغيرهما، توحي أن الأفق غير مقفل على المخارج. فالصورة السوداوية التي نسمعها، وطبعاً التي يسمعها الناس، هي صورة غير صحيحة، أو غير دقيقة".

وأضاف "هذا لا يعني أن الحلول سهلة، لكن الانطباعات الموجودة في البلد أدت إلى فقدان الثقة بالدولة ومصرف لبنان وكل القطاع المصرفي".

وأكد دياب "لذلك، طلبت إعداد خطة، بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وجمعية المصارف، بهدف استعادة الحدّ الأدنى من الثقة التي هي حجر الزاوية في معالجة الأزمة، خصوصاً أن الأرقام التي اطلعت عليها هي أرقام أستطيع القول عنها إنها تسمح بهامش واسع من المعالجات الجدية والتي تساعد على تبريد حرارة الأزمة، تمهيداً لإطفائها".