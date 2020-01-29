ارتفاع حصيلة وفيات "كورونا" في الصين

سجّلت السلطات الصحّية في الصين 5974 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بزيادة قدرها 1400 عن اليوم السابق، بينما ارتفع عدد الوفيّات إلى 132.

وفيروس كورونا المستجدّ الذي ظهر في ووهان في وسط الصين ينتقل على غرار السارس بين البشر ويؤدّي إلى مشاكل خطيرة في الجهاز التنفّسي.

وقال غاو فو، المسؤول في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لصحافيّين "كما نرى حتّى الآن، فإنّ هذا المرض ليس بقوّة السارس".

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ "الوباء شيطان، ولا يُمكننا تركه يختبئ".

وظهرت أولى حالات انتقال الفيروس من شخص إلى آخر الثلاثاء، خارج الصين، حيث أعلنت اليابان إصابة رجل ستّيني لم يزر الصين يوماً إلا أنّه قاد حافلة تقلّ سياحاً من مدينة ووهان.

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توازيًا، أكّدت السلطات الصحّية في مقاطعة بافاريا الألمانيّة إصابة أوّل مريض بالفيروس عن طريق العدوى من شخص آخر على الأراضي الألمانيّة.

وفرضت السلطات على ووهان، بالإضافة إلى كل مقاطعة هوبي تقريبا، عزلاً كاملاً عن العالم الخارجي منذ الخميس، على أمل منع تفشي الوباء. ويبلغ عدد السكان المعنيين حوالى 56 مليون نسمة، بينهم آلاف الأجانب.

ودعت واشنطن الثلاثاء، الصين إلى مزيد من الشفافية في إدارة هذه الأزمة الصحية. وقال وزير الصحة الأميركي أليكس عازار "نقول للصين إنّ مزيدًا من التعاون والشفافية" هو أمر ضروريّ "من أجل استجابة أكثر فاعليّة".

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وأكّد المدير العام لمنظّمة الصحّة العالميّة تادروس أدناهوم غيبريوس خلال زيارته بكين الثلاثاء أنّ المنظّمة "لا تنصح" بإجراء عمليّات إجلاء، بحسب ما جاء في بيان للخارجيّة الصينيّة. وقالت المنظّمة إنّها لا تستطيع أن "توضِح" تلك التصريحات على الفور.