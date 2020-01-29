كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخطوط الفرنسية": يمكنكم إلغاء أو تأجيل رحلاتكم للصين مجاناً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية "أير فرانس"، اليوم الأربعاء، عن السماح لركابها بإلغاء أو تأجيل رحلاتهم المحجوزة إلى الصين دون تكبيدهم نفقات إضافية، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلد الآسيوي، وذلك بعدما ألغت الأسبوع الماضي كافة الرحلات المتجهة إلى مدينة ووهان الصينية، مصدر الفيروس.

وأوضح متحدث من "أير فرانس"، أن كافة العملاء الذين لديهم تذكرة سفر إلى الصين حتى 29 فبراير المقبل، بإمكانهم استراداد أموالهم أو تأجيل رحلاتهم، دون أن يدفعوا نفقات إضافية.

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وأبرز المتحدث أن الشركة تُبقي "حتى الآن" على "برنامج رحلاتها للصين"، أي عشر رحلات أسبوعيا من مطار شارل ديغول بباريس إلى بكين، و13 إلى شنغهاي.

وكانت الشركة قد قلصت الأسبوع الماضي عدد رحلات الترانزيت البالغ عددها 23 مع ووهان، حيث يتراوح عدد الفرنسيين بين 500 وألف شخص، أغلبهم متواجدين بالمدينة على صلة بالشركات الفرنسية التي تعمل هناك، وسيخضعون لعملية إجلاء اختيارية بقيادة الحكومة.

من جانبها، أعلنت غرفة شركات السياحة بفرنسا (SETO) الأحد الماضي، عن وقف تنظي رحلات للصين، حتى 21 فبراير المقبل.