كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم "بريكست": الدنمارك وبولندا وإيطاليا قد يكونوا التاليين لمغادرة الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح زعيم حزب بريكست" نايجل فاراج، اليوم الأربعاء، بأن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يمثل بداية لإعادة التهيئة الكاملة للخريطة الأوروبية، في حين أن الدنمارك وبولندا وإيطاليا قد تكون هي التالية لمغادرة الكتلة.

وقال "فاراج": "فيما يتعلق بالدول التالية التي ستغادر ... سواء كانت الدنمارك أم أنها بولندا أم أنها إيطاليا - أنا لا أعرف، لكنني سأضعها هناك. الطريقة التي تم بها الحديث عن صناديق الاقتراع، والتي أهانت مرارًا وتكرارًا من قبل أشخاص مثل النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز، هي أكثر قليلاً مما يمكنهم تحمله، بالنظر إلى تاريخهم الصعب والمضطرب".

وأضاف زعيم حزب بريكست، أن العالم كان يشهد الآن "معركة سياسية تاريخية كبيرة" بين العولمة والإقليمية، معتبرًا أن هذه الأجندة كانت أيضًا مهمة للولايات المتحدة في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020.

من المقرر أن تغادر لندن رسميًا الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، مما سيؤدي إلى فترة انتقالية مدتها 11 شهرًا حيث سيحاول الاثنان التفاوض على اتفاق تجاري ودي.

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شكك مسؤولو الاتحاد الأوروبي فيما إذا كان مثل هذا الاتفاق ممكنًا في غضون أشهر، على الرغم من الأصوات المتفائلة من رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقد كشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن خطط الحكومة الكاملة للاحتفال بيوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة المقبل عندما تغادر المملكة المتحدة رسمياً الاتحاد الأوروبي - بعد حوالي أربع سنوات من اتخاذ القرار الأولي أثناء الاستفتاء.

وقال "جونسون"، إنه سيلقي خطابًا خاصًا للأمة للاحتفال باليوم التاريخي، مضيفًا، أنه سيتم إضاءة داونينج ستريت من خلال شاشة عرض خفيفة ترمز إلى قوة ووحدة الدول الأربع في المملكة المتحدة. وأنه سيكون هناك أيضًا ساعة عملاقة للعد التنازلي على الطوب الأسود رقم 10 من الساعة 10 مساءً في 31 يناير للاحتفال باليوم الكبير.