كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة التحرير الفلسطينية: عاهل الأردن سيحسم وضع القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني هو من سيحسم أن تكون القدس عاصمة لدولة فلسطين.

وفي حديث لإذاعة القوات المسلحة الأردنية، أضاف عريقات :"المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس لن تكون إلا تحت وصاية الملك صاحب المواقف الشامخة رغم الظروف الصعبة".

ووصف عريقات اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن" بـ"نسخ التام لأفكار رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإعلان رسمي عن انسحاب واشنطن من الشرعية والمواثيق الدولية".

وأشار إلى أن الصفقة لم تأت بجديد وهي "جريمة حرب قامت بها واشنطن"، لافتاً إلى أن الفصائل الفلسطينية بعد توحدها ستتوجه لمحكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن، ولن تحضر السلطة أي إجتماعات تكون فيها الولايات المتحدة الأمريكية طرفاً فيها.