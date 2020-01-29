كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المبعوث الأمريكي لسوريا يتطلع إلى مناقشة واسعة مع الحكومة العراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الممثل الخاص للولايات المتحدة في سوريا، جيمس جيفري، اليوم الاربعاء، بأن الولايات المتحدة تأمل في بدء مناقشات واسعة مع الحكومة العراقية في المستقبل القريب. بعد توقف عمليات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في دولة الشرق الأوسط.

وقال "جيفري"، لوكالة رويترز، إن الولايات المتحدة تدعم الدور المحتمل لحلف الناتو في العراق وسوريا.

وكان قد قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، جيمس جيفري، يوم الخميس 23 يناير، إن التحالف مستعد للنقاش مع حكومة العراق حول دور قواته في مواجهة داعش، مشيرا إلى وجود مخاوف عراقية من عودة تنظيم داعش مرة أخرى.

Advertisements

واقترح "جيفري"، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المذاع عبر فضائية العربية، يوم الخميس 23 يناير، أن يكون لحلف شمال الأطلسي دور أكبر في العراق، مضيفًا: "قرار البرلمان بطرد القوات الأمريكية من العراق غير ملزم لنا، والاتفاق بشأن قواتنا كان مع حكومة بغداد".

وتعرضت المنطقة الخضراء ومبنى السفارة الأمريكية فى بغداد للقصف، يوم الاثنين 27 يناير، خلف إصابة 3 أشخاص، حسب وكالة "أ ش أ".

وقال مصدر عراقي لقناة "السومرية نيوز": "إن القصف الصاروخى الذى استهدف المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية فى بغداد أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل".

وأوضح المصدر، أن طائرات مروحية عملت على إخلاء بعض الموجودين داخل السفارة، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، فضلا عن قطع الطرق المؤدية لمبنى السفارة.