كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات الاحتلال الإسرائيلي تعقتل 11 فلسطينيًا بالضفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أحد عشر فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم فتى جريح من بلدة "بيت أمر" شمال الخليل، وذبك عقب عمليات دهم وتفتيش للمنازل.

وقال "نادي الأسير الفلسطيني"، إن أربعة فلسطينيين تم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدتي: "بيت أمر " و"دورا " في الخليل، كما تم اعتقال ستة شبان من القدس، بينهم فتى مصاب بجراح، بالإضافة إلى أحد حراس المسجد الأقصى، عقب الاعتداء عليهم بالضرب ودهم وتفتيش منازلهم.

كما احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي مصور وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ومصور تلفزيوني آخر لأكثر من ساعتين في "الأغوار"، وقامت بالاعتداء عليهما، خلال تغطيتهما لـفعالية "حماية الأغوار"، والفعاليات المنددة بضم "الأغوار" و"صفقة القرن".