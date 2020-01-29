كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونان تدعو الاتحاد الأوروبي للتضامن معها لمواجهة الاستفزازات التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني، اليوم الأربعاء، إلى المزيد من التضامن الأوروبي في التعامل مع الاستفزازات التركية ضد السيادة اليونانية وأزمة الهجرة.

وقال ميتسوتاكيس، في تصريحات صحفية قبيل زيارته لفرنسا، "إن أي مشاكل تواجهها اليونان مع تركيا أو مع أي دولة أخرى هي أيضا مشاكل الاتحاد الأوروبي"، أوردتها صحيفة (كاثمريني) اليونانية.

Advertisements

وأضاف "الجهود التي بذلتها تركيا مؤخرًا للمطالبة بأجزاء كبيرة من شرق البحر المتوسط ​​باعتبارها أراضيها البحرية، بما في ذلك اتفاقية الحدود البحرية بين أنقرة والحكومة الليبية، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، كانت استفزازا صارخا تجاه أوروبا".

وأكد ميتسوتاكيس أن اليونان هي ركيزة الاستقرار والأمن في شرق البحر المتوسط، متابعا "أوروبا مع اليونان ويجب أن تتفاعل وفقًا لذلك، وينبغي عليها تذكير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن حدودنا ثابتة وغير قابلة للتفاوض بشأنها".

واتهم رئيس الوزراء اليوناني تركيا بعدم احترام اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن وقف تدفقات الهجرة في بحر إيجه، كما دعا إلى تقاسم أكثر عدلا لعبء المهاجرين في أوروبا.