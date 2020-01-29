كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إندونيسيا.. وزير المالية: قطاع السياحة سيتأثر بفيروس كورونا الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير المالية الإندونيسي، سري مولياني إندراواتي، اليوم الأربعاء، أن قطاع السياحة سيتأثر بتفشي فيروس كورونا الصيني، حيث يلغي السياح الصينيون خطط سفرهم.

وقال "إندراواتي" للصحفيين: "سيتأثر قطاع السياحة وهذا شيء نحتاج إلى مراقبته عن كثب لأنه أحد مصادر النمو الاقتصادي التي تعتمد عليها إندونيسيا"، حسبما أوردت وكالة رويترز.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس السياحة في بالي، إن بالي شهدت بالفعل حوالي 10 آلاف إلغاء سياحي.

وقالت شركة الخطوط الجوية الأندونيسية Lion Air Group، إنها علقت ست رحلات جوية إلى الصين وستعلق جميع الرحلات الجوية إلى الصين ابتداء من الشهر المقبل.

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وأضافت، أن إندونيسيا ستراقب عن كثب كيف ستدعم الحكومة الصينية النمو الاقتصادي بعد تفشي المرض.

تعد الصين واحدة من أكبر مصادر السياح لإندونيسيا، خاصة بالنسبة لوجهات مثل جزيرة بالي السياحية، والشريك التجاري الأول لإندونيسيا ومصادر الاستثمار الأجنبي.

قتل الفيروس أكثر من 130 شخصا في الصين وتم الإبلاغ عن حوالي 1500 حالة جديدة يوم الثلاثاء. في محاولة لاحتواء انتشاره، منعت بكين المجموعات السياحية من زيارة بلدان أخرى.

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء أن قرابة مليوني سائح صيني زاروا إندونيسيا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الماضي، أو حوالي 13٪ من إجمالي السياح الوافدين لتلك الفترة.

تعد السياحة من بين القطاعات التي يرغب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في توسيع نطاقها لتعزيز النمو الاقتصادي الذي ظل حوالي 5٪ منذ عدة سنوات.