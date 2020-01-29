كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب فيرس كورونا.. كازاخستان تغلق جميع وسائل النقل مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت كازاخستان، اليوم الأربعاء، عن إغلاق جميع وسائل النقل مع الصين ؛ بسبب تفشي فيروس (كورونا) الجديد.

وأشارت حكومة كازاخستان، وفقا لراديو (فرنسا الدولي) اليوم، إلى أن الفيروس تسبب في وفاة 132 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف شخص آخرين، حسبما أعلن التليفزيون الصيني.

وكانت مقاطعة (هوبي) التي تتبعها مدينة (ووهان) قد اتخذت إجراءات صارمة لمنع انتشار الفيروس منها قيود مشددة على وسائل المواصلات سواء منها أو إليها، كما أصبح ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة إلزاميا في بعض المدن.