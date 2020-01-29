كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة القرن.. إضراب عام في غزة بعد إعلان خطة ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عم إضراب شامل في قطاع غزة اليوم الأربعاء، رفضاً للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

وجرى تعطيل المؤسسات الحكومية والمدارس وإغلاق المحال التجارية، تلبية لدعوة من لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن الإضراب يشمل كل مرافق الحياة في قطاع غزة ما عدا وزارة الصحة، ويهدف لتوجيه رسائل واضحة بأن "صفقة القرن المشؤومة لن تمر وسيقاومها شعبنا بكل الأشكال والأساليب حتى يسقطها".

وحثت اللجنة على "رفع الأعلام السوداء على أسطح المباني والمؤسسات الرسمية والحكومية، تعبيراً عن حالة الغضب الشعبي الرافضة للصفقة الأمريكية".

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وأكدت اللجنة على "استمرار الفعاليات والأنشطة وحالة الاشتباك المفتوح مع الاحتلال من أجل إسقاط الصفقة".

وتظاهر آلاف الفلسطينيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية للتعبير عن رفض الخطة الأمريكية.

وجرى خلال التظاهرات حرق الأعلام الأمريكية والإسرائيلية وإشعال النار في إطارات سيارات وسط هتافات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل.

ويأتي ذلك، فيما أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ عن توجه وفد إلى قطاع غزة خلال أسبوع لبدء حوار وطني شامل يستهدف إنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

وذكر الشيخ لتلفزيون فلسطين الرسمي أن وفداً من القيادة الفلسطينية يضم كافة الفصائل سيتوجه إلى غزة للبحث في استراتيجية موحدة لمواجهة "صفقة القرن".