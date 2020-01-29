كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب فيروس كورونا.. كازاخستان تعلق السفر إلى الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت حكومة الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، اليوم الأربعاء، أن كازاخستان أوقفت جميع أشكال سفر المسافرين من وإلى الصين المجاورة مع استمرار انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت الحكومة في بيان لها، أن الحكومة علقت أيضا إصدار التأشيرات للمواطنين الصينيين.

وقالت الحكومة، إن خطوط الحافلات من وإلى الصين قد توقفت بالفعل، في حين ستتوقف حركة قطار الركاب في الأول من فبراير وسيتم تعليق جميع الرحلات اعتبارًا من 3 فبراير. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ولم تسجل كازاخستان أي حالات إصابة بالفيروس الجديد، ولكنها عزلت عشرات الأشخاص المصابين بأعراض عدوى الجهاز التنفسي لدى عودتهم من الصين وتجري اختبارات إضافية.

ونقلت الولايات المتحدة واليابان مواطنين من المدينة الصينية في مركز تفشي فيروس جديد، اليوم الأربعاء حيث ارتفع عدد القتلى بشكل حاد الى 132 وظهرت أول حالة في الشرق الاوسط.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس الشبيه بالأنفلونزا بنسبة 26 إلى 132، وجميعهم تقريبًا في مقاطعة هوبي، وعاصمتها مدينة ووهان، حيث ظهر الفيروس الشهر الماضي في سوق للحيوانات البرية. والمقاطعة الوسطى التي يبلغ عدد سكانها حوالي 60 مليون نسمة هي قيد الإغلاق الفعلي.

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وصرحت بعثة دبلوماسية روسية في الصين، اليوم الأربعاء أن روسيا والصين تعملان على تطوير لقاح فيروس كورونا وسلمت بكين جينوم الفيروس لموسكو.

وارتفع عدد الوفيات في الصين من فيروس كورونا إلى 132 يوم الأربعاء، وبلغ عدد الحالات المؤكدة الآن قرابة 6000 حالة.

وصرحت الوكالة الوطنية لمراقبة صحة المستهلك، اليوم الأربعاء، أن روسيا التي لم تظهر عليها أي حالات إصابة مؤكدة بالفيروس بدأت يوم الثلاثاء في فحص جميع السياح الروس العائدين من الصين.

وقالت القنصلية إن روسيا تجري محادثات مع الصين بشأن اجلاء رعاياها من مقاطعة ووهان وهوبى مركز اندلاع المرض.

وأمر رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستن هيئة مراقبة سلامة المستهلك الروسية بوضع وتقديم خطة إلى الحكومة في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، حول سبل منع انتشار فيروس كورونا.

وأغلقت السلطات الروسية بعض المعابر الحدودية البرية إلى الصين في الشرق الأقصى الروسي حتى 7 فبراير.