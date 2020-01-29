كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أردوغان" ينتقد خطة "ترامب" للسلام في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خطة "ترامب" للسلام في الشرق الأوسط، وقال، إنها "غير مقبولة على الإطلاق".

ونقلت شبكة "سي إن إن تورك"، عن "أردوغان" قوله: "القدس مقدسة للمسلمين. خطة منح القدس لاسرائيل غير مقبولة على الاطلاق. هذه الخطة تتجاهل حقوق الفلسطينيين وتهدف إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال الاسرائيلي."

وقد كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، عن خطته للسلام في الشرق الأوسط، والتي تهدف إلى حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، خلال بيان صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن.

تقدم الخطة، التي تهدف إلى حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، حل الدولتين مع بقاء القدس عاصمة إسرائيل "غير المقسمة" ولكن مع العاصمة الفلسطينية "لتشمل مناطق من القدس الشرقية".

كما علق "أردوغان" على خلاف بلاده مع الولايات المتحدة بشأن مشاركة أنقرة في برنامج الطائرات الحربية F-35 الأمريكي.

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وقال، إنه يتعين على الولايات المتحدة إما تسليم منظومة F-35 إلى تركيا أو تقديم رد.

في العام الماضي، حظرت الولايات المتحدة شحنات من طراز F-35 إلى تركيا في أعقاب قرار أنقرة شراء أنظمة الدفاع الجوي من طراز S-400 من روسيا.

تزعم واشنطن أن الأنظمة الروسية لا تتوافق مع الأنظمة التي تديرها الدول الأعضاء في حلف الناتو وتشكل تهديدًا على أحدث تقنيات الطائرات من طراز F-35 من الجيل الخامس.

قررت تركيا شراء أنظمة S-400 من روسيا بعد أن أوقفت الولايات المتحدة عملية الموافقة على بيع أنظمة باتريوت الخاصة بها. قالت أنقرة مرارًا إنها لن تتخلى عن تعاونها الدفاعي مع موسكو ، مضيفة أنها مهتمة أيضًا بالمشاركة في برنامج F-35 الذي تقوده الولايات المتحدة.

أنشأ الرئيسان "ترامب" و"أردوغان" مجموعة عمل مشتركة لإيجاد حل وسط بشأن هذه القضية.