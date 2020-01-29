أمن طنجة يوقف المشتبه فيه الرئيسي في عمليات سرقة وثقتها كاميرا محل تجاري

تمكنت المصالح الأمنية في منطقة بني مكادة، أمس الثلاثاء، بطنجة، من توقيف شاب، في التاسعة عشر من عمره، من ساكنة حي بني مكادة القديمة، للاشتباه في قيامه بعمليات سرقة، وثقتها عدسات كاميرا مراقبة في أحد المحلات بحي كورزيانة .

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المصالح الأمنية لمنطقةً بني مكادة تفاعلت مع مضمون شريط فيديو، تم ترويجه عبر صفحات التواصل الاجتماعي، لتعمل مباشرة على إجراء قراءة تقنية لمضمونه، وتشخيص هوية المعنيين، وتوقيف أحدهما، المشتبه فيه الرئيسي.

ووضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية، قصد البحث معه حول الموضوع، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، فيما لا تزال عملية البحث جارية لتوقيف شريكه، الظاهر في الفيديو، والذي تم تحديد هويته الكاملة.