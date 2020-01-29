فنانون يستغلون رحلة عمل للهروب إلى فرنسا

تتكرر واقعة هروب رياضيين، أو فنانين بشهرة محلية، غالبا، إلى دول أوربية عندما ينتقلون إليها في إطار أنشطة تخص منافسات رياضية، أو عروض فنية هناك، وهذه المرة أعاد ممثلون مسرحيون الكرة بفرنسا، واختفوا فجأة أثناء رحلتهم هناك لتقديم عروض مسرحية، وهو الأمر الذي وضع فرقتهم وجمعيتها في موقف محرج.

وكشفت جمعية رقصة النحلة للتراث بقلعة مكونة، أخيرا، أنها فوجئت بهروب 4 من أفرادها، مستغلين فرصة جولتهم الفنية بمدن فرنسية للتعريف بالفن التراثي لمنطقة قلعة مكونة.

واستنكرت الجمعية، التي تنضوي تحت لوائها “فرقة رقصة النحلة للتراث بقلعة مكونة “، التصرف، الذي أقدم عليه الهاربون، منددين بسلوكهم اللاقانوني واللاأخلاقي، حسب بلاغ توضيحي.

وأكدت الجمعية أنها على استعداد لتفعيل المساطر القانونية ضد الأعضاء الأربعة، مشيرة إلى أنها لا تتحمل أي مسؤولية في فرارهم، أو التخطيط لذلك.

وتقدم فرقة “رقصة النحلة” رقصة جماعية، يؤديها رجال، ونساء من أعضائها المنحدرين من قلعة مكونة، وقد تأسست في ستينيات القرن الماضي.