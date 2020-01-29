اتهامات لنائب برلماني بتجاوز القانون وحفر بئر دون ترخيص في ڤيلا ببرشيد

في مخالفة صريحة للقانون، أقدم أحد أعضاء مجلس النواب بمدينة برشيد، على حفر بئر داخل فيلا في ملكيته بتجزئة بيركور الراقية بالمدينة، دون الحصول على أي ترخيص من السلطات المختصة، بحسب مصادر مطلعة.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فقد عمل البرلماني المنتمي لإحدى أحزاب المعارضة، على تنفيذ أشغال الحفر ليلا، قبل أن يبلغ ذلك إلى علم السلطات المحلية، التي تدخلت، الأحد الماضي، في محاولة لمنعه، لكنه واصل الأشغال رغما عن ذلك.

وطالب سكان التجزئة السلطات المحلية بإيفاد لجنة إلى عين المكان للوقوف على حقيقة الأمر، والتصدي لهذه التجاوزات.