درك طنجة يستمع لعناصر تابعة للقوات المسلحة الملكية إثر وفاة مهرب للمخدرات

علم موقع “اليوم 24” من مصدر مطلع، أن 8 من العناصر التابعة للقوات المسلحة الملكية، مثلوا، أمس الثلاثاء، أمام الضابطة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي، للاستماع إليهم على خلفية إحباط عملية تهريب طن ونصف الطن من مخدر الشيرا، أول أمس الاثنين، بشاطئ أشقار.

وبحسب المصدر ذاته، فإن إحباط عملية تهريب المخدرات، أسفر عن مقتل مهرب للمخدرات، أول أمس، خلال إطلاق دورية تابعة للبحرية الملكية النار على زورق محمل بطن ونصف الطن من مخدر الشيرا، بعدما رفض الامتثال لأوامر وحدة خفر السواحل.

وأضاف المصدر نفسه، أن عملية المطاردة استمرت حوالي أربعين دقيقة، على الرغم من إطلاق طلقات تحذيرية، مضيفا أنه تم تسليم المهربين، والمخدرات المحجوزة إلى الدرك الملكي لإجراء البحث، والمتابعات القضائية.