رضيع يرقد بمستشفى "هيلل يافيه" للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يرقد طفل رضيع، عمره سنة وأربعة أشهر، في عزل في مستشفى "هيلل يافيه" في مدينة الخضيرة، للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

كذلك تم إجراء فحوص في المستشفى نفسه لرجل اشتبه بإصابته بالفيروس، لكن تم تسريحه من المستشفى اليوم، الأربعاء، بعد التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

وأجرت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، تقييما للوضع بما يتعلق بفيروس كورونا، وأعلنت لاحقا أنه لم تطرأ تغييرات على تعليمات الوزارة، وأنها تنصح المواطنين بالامتناع عن السفر إلى الصين.

وقالت الوزارة إن طاقم معالجة الأوبئة سيعقد مداولات أخرى بشأن فيروس كورونا، مساء اليوم وغدا.