المتابعة: مظاهرة قطرية ضد "صفقة القرن" بباقة الغربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اجتماعها الذي عقد اليوم، الأربعاء، تنظيم مظاهرة قُطرية في مدينة باقة الغربية، وذلك احتجاجا على ما تسمى "صفقة القرن" يوم السبت المقبل الساعة 12:30.

وأعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وطاقم مستشاريه الداعمين للمشروع الصهيوني في فلسطين خطة لتصفية الحقوق الفلسطينية المعروفة بـ"صفقة القرن"، التي فُصلت على مقاس طموحات اليمين الاستيطاني المتطرف في إسرائيل، لجهة تركيزها على الضفة الغربية ومنح إسرائيل سيطرة كاملة على أجزاء كبيرة من الضفة قد تصل إلى 30٪ من مساحتها.

واقترحت "صفقة القرن" نقل مدن وقرى المثلثّ إلى سيطرة السلطة الفلسطينيّة، بحسب ما ورد في النصّ الذي نشره البيت الأبيض.

وجاء في نصّ الخطّة أنّ "مجتمعات المثلثّ، المكوّنة من كفر قرع وعرعرة وباقة الغربية وأم الفحم، وقلنسوة، والطيبة وكفر قاسم والطيرة، وكفر برا، وجلجوليّة، تعرّف نفسها إلى حدّ كبير على أنها فلسطينيّة. وكانت مخصّصة لتقع تحت السيطرة الأردنيّة خلال مفاوضات خط وقف إطلاق النار عام 1949، إلا أن إسرائيل استعادتها لاعتبارات أمنيّة، خفّت وطأتها منذ ذلك الحين".