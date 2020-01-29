"فيسبوك" تنشئ مجلس رقابة مستقل بقيادة حقوقيّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة "فيسبوك" أمس، الثلاثاء، عن قواعد جديدة أوصت بالعمل بها في مجلس الرّقابة المستقلّ الذي يُعنى بالتعامل مع المحتوى الإشكاليّ عبر منصّتيها، "فيسبوك" و"إنستغرام"، كما أوضحت أنّ مديرًا سابقًا لمنظمة حقوقية هو من سيتولى قيادة هيئة الإدارة في المجلس الّذي سيضم نحو أربعين عضوًا، وسيملك صلاحيات أهمها رفض قرارات المؤسس والرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرغ.

ووفق ما أعلنته "فيسبوك" أمس فإنّ مدير مجموعة "آرتيكل 19" المعنية بحقوق الإنسان السابق، توماس هيوز، سيكون المشرف على الموظفين الإداريين للمجلس، والّذين ستعيّنهم "فيسبوك" في وقت لاحق من العام الجاري.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تعهّدت الشركة تخصيص 130 مليون دولار أميركي لتمويل مجلس الإدارة لمدة ست سنوات؛ بعد خضوع الشركة للتّدقيق عقب ادّعاءات وكالات الاستخبارات الأميركية أن مواقع التواصل الاجتماعي استُغلت في الحملة الروسية للتأثير على انتخابات عام 2016، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

ووفق بيان "فيسبوك" ستتمّ إحالة القضايا المثيرة للجدل إلى المجلس عبر إدارة الشركة نفسها أو عن طريق مستخدم استنفد عملية الاستئناف، ليتمّ اتّخاذ قرار فيها خلال فترة 90 يومًا من قبل مجلس الإدارة والشركة، فيما تتمّ مراجعة الحالات ذات "العواقب الواقعية الملحة في العالم" خلال 30 يومًا.

فيما قالت "فيسبوك" إن تقديم الاستئناف من قبل المستخدمين سيكوم متاحًا في البداية فقد حين يُحذف المحتوى الخاص بهم.