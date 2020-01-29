جامعة تل أبيب: مظاهرة طلابيّة تندد بـ"صفقة القرن"

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر الطلاب العرب في مدخل جامعة تل أبيب - الشيخ مونّس، اليوم الأربعاء، تنديدًا ورفضًا لما يسمى بـ"صفقة القرن". وجاءت الدعوة للتظاهر عقب إعلان الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب عن معالم هذه الصفقة يوم أمس الثلاثاء، من قبل الحركات الطلابيّة.
وقال الطالب جمال مصطفى، في حديثه لموقع "عرب 48"، إنّنا "أتينا للتعبير عن رفضنا لسياق ومنطق صفقة القرن، التي جاءت تتويجًا لضم القدس والجولان وإعلان قانون القومية، الطلاب قالوا كلمتهم كجزء من نضال الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ضد المشاريع الاستعمارية التي تهدف تصفية وجودنا، والعمل الآن هو من أجل المراكمة على هذه الوقفة وتحويلها لفعل نضالي سياسي".
وفي حديث للطالبة نوّار منصور، مع موقع "عرب 48" قالت "إنني اعتقد أن الحراك الطلابي الموحّد في تل أبيب حراك نموذجي. إذ وقف اليوم في التظاهرة طلبة لا لشيء سوى لكونهم طلبة فلسطينيين وفلسطينيات جاهروا برفضهم لصفقة تعيد شرذمة المشرذم أصلًا".
وأضافت منصور، أنه "كان الحضور مثلجًا للصدر من حيث العدد والتنوّع، وأعتقد أنه من أهم المشاهد التي تتكرر سنويًا وفي كل حدث، المشهد الذي نقف فيه موحّدات وموحدّين تحت راية المطالب العادلة في مواجهة مجموعات من قوى الأمن والطلبة الصهاينة الذين يحاولون دائمًا كم أفواهنا. كان خطابنا اليوم واضحًا، سوف نبقى هنا".
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