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شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي جنوبي يكشف عن خيانة الإصلاح ضمن إتفاق قطري إيراني في اليمن والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 يناير 2020
كشف الإعلامي الجنوبي، صلاح بن لغبر، عن خيانة حزب الإصلاح الموالي للشرعية لتنفيذ إتفاق إيراني - قطري يستهدف إتفاق الرياض الموقع بين الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي في الخامس من نوفمبر الماضي .
وقال بن لغبر في سلسلة تغريدات له بتويتر، أن ما حدث في مأرب ونهم والجوف هو اتفاق برعاية قطرية ايرانية في إطار خطة تضمنت التخلص من الجنوبيين الموجودين في مأرب وتسليم مأرب للحوثيين بعد معركة بسيطة .
واضاف أن الخطة تتضمن أن ينتقل كل الجيش الاخواني والقيادات والاسلحة الى شبوة وحضرموت .. مشيراً إلى أن ذلك جزء من تفاصيل المخطط الذي افشله التحالف في اللحظات الاخيرة.
ولفت بن لغبر إلى أن المخطط بدأ الإعداد له مباشرة بعد اتفاق الرياض ويهدف لافشال تنفيذ الاتفاق وعرقلة ووقف انسحاب اي قوات شمالية من الجنوب كهدف ثابت يجمع الحوثيين والإخوان ومن ورائهما قطر وايران .
وأشار إلى أن محافظ مأرب اللواء سلطان العرداة رفض تنفيذ الجزء المتعلق بتسليم مدينة مارب للحوثيين حسب المخطط القطري - الايراني، ويصر حنى الآن على عدم الاستجابة لهذا الامر.
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