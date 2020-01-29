شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يعزي في وفاة مدير عام البنك المركزي السابق سالم عمر الكثيري والان مع التفاصيل

الأربعاء 29 يناير 2020 رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التعازي لأسرة المغفور له بإذن الله تعالى سالم عمر الكثيري مدير عام البنك المركزي بالمكلا سابقاً عضو المجلس المحلي بمديرية مدينة المكلا الذي وافته المنية فجر اليوم.

Advertisements وابتهل المحافظ الى المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. انا لله وانا اليه راجعون

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