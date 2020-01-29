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البحسني يعزي في وفاة مدير عام البنك المركزي السابق سالم عمر الكثيري

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 29 يناير 2020

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التعازي لأسرة المغفور له بإذن الله تعالى سالم عمر الكثيري مدير عام البنك المركزي بالمكلا سابقاً عضو المجلس المحلي بمديرية مدينة المكلا الذي وافته المنية فجر اليوم.

 

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وابتهل المحافظ الى المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

انا لله وانا اليه راجعون

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