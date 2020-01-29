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شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة الاجراءات الخاصة بتنظيم السياحة بوادي حضرموت والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 يناير 2020
ناقش اجتماع عقد، اليوم، بمدينة سيئون محافظة حضرموت برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، الاجراءات الخاصة بتنظيم السياحة في مديريات وادي حضرموت والصحراء.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مديرا عموم السياحة وفرع مصلحة الهجرة والجوازات بوادي حضرموت والصحراء علي السقاف والعقيد مساعد بن طالب وعدد من الجهات ذات الاختصاص الآلية الجديدة لتنظيم السياحة في مناطق مديريات وادي حضرموت..مشددا على ضرورة التنسيق بين مكتب السياحة والجهات الأمنية والوكالات السياحية في الالتزام بتنفيذ الإجراءات والقوانين.
وأكد وكيل المحافظة حرص السلطة المحلية على دعم القطاع السياحي بما يسهم في تعزيز التنمية المحلية ، وفتح فرص عمل للشباب..لافتا بأنه سيتم خلال الأيام القادمة تفعيل نظام الكتروني خاص بالفنادق لتسهيل العملية الرقابية.
من جانبه أوضح مدير عام مكتب وزارة السياحة بالوادي علي محمد السقاف ،بان مناطق وادي حضرموت تشهد انتعاش الحركة السياحية.
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