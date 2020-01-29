شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون الصيني: ارتفاع المصابين بكورونا إلى 6078 حالة والان نبدء بالتفاصيل

ذكر التلفزيون المركزي الصيني اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في الصين إلى 6078 حالة. وأفاد التلفزيون بأن السلطات في إقليم جوانجدونج بجنوب الصين سجلت أول حالات إصابة بالفيروس لأجانب. وأضاف أنه يجرى علاج مواطنين استراليين وطالب باكستاني وشخصين حضرا من هونج كونج في مستشفيات جوانجدونج، وحالتهم " مستقرة".

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