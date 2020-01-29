رسمياً.. الزوراء يوجه ثاني ضرباته في ميركاتو الشتاء

2020-01-29 | 14:19
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اعلن نادي الزوراء الرياضي، تعاقده مع مهاجم نادي الكرخ محمود خليل، لتدعيم صفوف الفرؤق في الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال الناطق باسم النادي عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز، ان "نادي الزوراء اكمل اجراءات ضم مهاجم الكرخ محمود خليل لتمثيل الفريق في الموسم الحالي".
واوضح ان "خليل سيلعب للنوارس على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم الحالي"، مذيرا الى ان "اللاعب باشر في التدريبات مع الفريق".
واضاف رشيد ان "ادارة نادي الزوراء، انهت تعاقدها مع اللاعب الغابوني ستيفي نزامبي بالتراضي".
واوضح ان "خليل سيلعب للنوارس على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم الحالي"، مذيرا الى ان "اللاعب باشر في التدريبات مع الفريق".
واضاف رشيد ان "ادارة نادي الزوراء، انهت تعاقدها مع اللاعب الغابوني ستيفي نزامبي بالتراضي".
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